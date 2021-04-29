Фото: Ксения Калинина Как будут работать суды Башкирии в майские каникулы Фото: Ксения Калинина

Стало известно, как в майские каникулы будут работать суды Башкортостана. Как сообщает Объединенная пресс-служба судов РБ, с 4 по 7 мая Верховный суд РБ будет рассматривать дела, назначенные на указанные даты, в соответствии с ранее определенным временем.

«В случае невозможности явиться в судебное заседание лица, участвующие в деле, вправе подать в суд ходатайство об отложении рассмотрения дела на иную дату либо заявление о рассмотрении дела в их отсутствие», — пояснили в пресс-службе.

Районные, межрайонные, городские суды и мировые судьи судебных участков Республики Башкортостан будут работать в таком же режиме.