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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Как будут работать суды Башкирии в майские каникулы

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

Как будут работать суды Башкирии в майские каникулы Фото: Ксения Калинина

Стало известно, как в майские каникулы будут работать суды Башкортостана. Как сообщает Объединенная пресс-служба судов РБ, с 4 по 7 мая Верховный суд РБ будет рассматривать дела, назначенные на указанные даты, в соответствии с ранее определенным временем.

«В случае невозможности явиться в судебное заседание лица, участвующие в деле, вправе подать в суд ходатайство об отложении рассмотрения дела на иную дату либо заявление о рассмотрении дела в их отсутствие», — пояснили в пресс-службе.

Районные, межрайонные, городские суды и мировые судьи судебных участков Республики Башкортостан будут работать в таком же режиме.

 

ИА «Башинформ»

Теги: суды
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