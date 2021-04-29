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Поисковики Башкирии весной 2021 года нашли останки более 40 красноармейцев

ОБЩЕСТВО

Поисковые отряды из Башкортостана в ходе Вахты памяти 2021 года работают в нескольких регионах России.

В настоящее время известно о найденных останках более сорока красноармейцев.

Как сообщил руководитель регионального отделения Поискового движения России Владимир Волков, в Ленинградской области работает самый большой сводный отряд поисковиков — 120 человек. В Кировском и Киришском районах области работают четыре экспедиции. Поисковики работают в урочище Гайталово, Вороново, Карбусель и на местности недалеко от города Кириши. Здесь найдены останки четырех красноармейцев. К сожалению, имена героев навсегда останутся неизвестными: их личности опознать не удалось, так как не было медальонов, наград и именных вещей.

«Заканчиваются экспедиции в Новгородской области у деревень Мостки и Мясной Бор. Там в годы Великой Отечественной войны вторая ударная армия выходила из окружения. Поисковики подняли на поверхность останки семи погибших красноармейцев. Также работает экспедиция в Волгоградской области, там три поисковых отряда, найдены останки 30 красноармейцев, среди них был один солдат с медальоном, но, к сожалению, медальон оказался пустым.

Экспедиция в Ростовской области работает по поиску пропавших из 112-й Башкирской кавдивизии.

«Это поисковая разведка. Ребята пытаются найти балку, где дивизия подверглась массированной бомбардировке немецких самолетов», — пояснил Волков.

«Вахта памяти» в Псковской области позволила найти шесть останков красноармейцев. Личности двух удалось установить по медальонам — один из Минска, второй из Башкирии, служил в 170-й дивизии. Две капсулы с данными находятся на экспертизе.

Владимир Волков выразил надежду, что все они будут прочитаны.

Поисковики из Башкирии работали и в Крыму в рамках проекта «Без срока давности». Они проводили поисковые работы в Белогорском районе на месте уничтожения партизанского отряда.

Поисковики из Украины передали останки уроженца Башкирии для захоронения на родине.

Поисковики в Мясном Бору Новгородской области также нашли красноармейца из нашей республики. В настоящее время разыскиваются родственники солдата.

 

Розалия Валеева

Теги: поисковые отряды
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