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В майские праздники изменится режим работы почтовых отделений Башкирии

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

В майские праздники изменится режим работы почтовых отделений Башкирии Фото: Валерий Шахов

В майские праздники изменится работа почтовых отделений Башкирии. Так, 1 и 9 мая станут выходными днями для всех почтовых отделений республики

«30 апреля и 8 мая все отделения связи закроются на час раньше по сравнению с обычным для этих дней недели графиком работы. 2 мая почтовые отделения будут работать по обычному графику, — сообщил пресс-секретарь УФПС Башкирии Борис Слуцкий. — 3 мая отделения Почты России будут принимать клиентов по субботнему графику, а 10 мая – по режиму работы воскресенья. С 4 по 7 мая отделения будут работать в обычном режиме».

Как отметили в УФПС, для некоторых сельских почтовых отделений может быть установлен другой режим работы. Пенсии и пособия в майские праздники почтальоны будут доставлять по расписанию, ранее согласованному с Отделением Пенсионного фонда России по Башкирии.

 

Галина Бахшиева

Теги: почтовые отделения, майские праздники
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