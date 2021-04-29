Фото: Валерий Шахов В майские праздники изменится режим работы почтовых отделений Башкирии Фото: Валерий Шахов

В майские праздники изменится работа почтовых отделений Башкирии. Так, 1 и 9 мая станут выходными днями для всех почтовых отделений республики

«30 апреля и 8 мая все отделения связи закроются на час раньше по сравнению с обычным для этих дней недели графиком работы. 2 мая почтовые отделения будут работать по обычному графику, — сообщил пресс-секретарь УФПС Башкирии Борис Слуцкий. — 3 мая отделения Почты России будут принимать клиентов по субботнему графику, а 10 мая – по режиму работы воскресенья. С 4 по 7 мая отделения будут работать в обычном режиме».

Как отметили в УФПС, для некоторых сельских почтовых отделений может быть установлен другой режим работы. Пенсии и пособия в майские праздники почтальоны будут доставлять по расписанию, ранее согласованному с Отделением Пенсионного фонда России по Башкирии.