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Светлана Радионова директорам заводов:Отведите своих экологов к окулисту,если они незрячие

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс - служба главы Башкортостана

Светлана Радионова директорам заводов:Отведите своих экологов к окулисту,если они незрячие Фото: пресс - служба главы Башкортостана

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова сегодня во время совещания в администрации Стерлитамака порекомендовала директорам некоторых крупных химзаводов Башкирии отвести главных штатных экологов предприятий к окулисту, если они не видят экологических проблем и не умеют читать вместе с руководством предприятий законы.

Руководителя федерального ведомства возмутил доклад генерального директора Башкирской содовой компаниии Эдуарда Давыдова о природоохранной деятельности. По его словам БСК за последние пять лет потратила на экологические мероприятия более 5 млрд рублей. Но глава природоохранного ведомства отметила, что она не видит, куда потрачены такие большие средства.

«Вы под видом охраны природы тратите деньги на все что угодно: покраску заборов, красивую упаковку для своей продукции, брикетирование пыли. Мне все равно как выглядят ваши красивые презентации, вы мне хоть стихи Пушкина напишите. Я вам не подпишу кучу хлама, которые вы называете экологической экспертизой. К нормальным, честным проектам и отношение будет совершенно другим», — сказала Светлана Радионова.

По ее мнению та же БСК пользуется дарами природы, совершенно не заботясь о ее сохранности.

«При этом производство не таит в себе никаких технологических новшеств, мы просто берём у природы её богатства. Вы не проводили больше 59 лет рекультивацию шламонакопителей, проект должен быть разработан и быть до конца года у меня на столе. Это ненормально, когда мы десятилетиями за собой не убираем. Мы отбираем кусок у природы, а потом еще загаживаем ее...Кроме священных гор в Башкирии есть еще чуть менее священная земля...О ней надо думать. не надо вводить в заблуждение меня и руководство республики этими красивыми колоночками», — заявила глава Росприроднадзора.
Она пригрозила, что ведомство может попросить у соответствующих ведомств отзыва международных сертификатов качества, что может серьезно повлиять на экспорт продукции.

Премьер – министр правительства Башкортостана Андрей Назаров отметил, что все эти проблемы накапливались годами из – за того, что не было почти никакого диалога с бывшими собственниками компании, которые к тому же жили в разных странах.

«Нами принята программа по долгосрочному развитию БСК, где одним из приоритетных направлений является решение проблем, связанных с экологией. Сейчас мы совместно с федеральным правительством формируем новый Совет директоров. Будем работать вместе», — сказал премьер.

 

Азат Гиззатуллин

Теги: Росприроднадзор, БСК, экология
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