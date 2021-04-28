Фото: пресс-служба «Ростелекома» В Башкирии заработала первая криптобиокабина для оформления загранпаспортов Фото: пресс-служба «Ростелекома»

В МФЦ на Новомостовой в Уфе заработала первая в Башкирии криптобиокабина для оформления загранпаспортов.

Программно-технический комплекс, установленный «Ростелекомом», оснащен цифровой фотокамерой, системой бестеневого освещения и сканерами отпечатков пальцев и документов. Такой комплекс автоматизирует процесс сбора биометрических данных граждан, решивших оформить загранпаспорт нового поколения.

«До запуска криптобиокабины заявление на изготовление загранпаспорта нового образца в МФЦ по улице Новомостовой можно было подать всего один день в неделю. Документы оформляли сотрудники отделов по вопросам миграции МВД по Башкирии, — рассказала директор РГАУ МФЦ Наталья Куприянова. – Сейчас те, кто хочет оформить биометрический загранпаспорт, могут обратиться в МФЦ шесть дней в неделю по предварительной записи».

По ее словам, скоро такой программно-технический комплекс заработает в Стерлитамаке. До конца года криптобиокабины появятся в офисах МВЦ еще 10 городов Башкирии. Среди них — Нефтекамск, Октябрьский, Салават, Белебей, Белорецк, Ишимбай, Кумертау, Мелеуз, Сибай и Туймазы.

Сдать биометрию можно сразу при подаче заявления на оформление загранпаспорта в офисе МФЦ.

Важно, что простой интерфейс сервиса понятен людям всех возрастов. Инструкции на мониторе криптобиокабины и голосовые сообщения помогут им без проблем пройти эту процедуру.

Так, в криптобиокабине заявитель самостоятельно сканирует российский паспорт, снимает отпечатки пальцев и фотографируется.

После чего данные в зашифрованном виде передаются в МВД, проходят проверку и в случае успешного ее завершения поступают на фабрику Гознака для изготовления паспорта. Уже готовый загранпаспорт поступает в МФЦ для выдачи заявителю, о чем его уведомят по телефону.

Между тем, как заявила замначальника Управления по вопросам миграции МВД по РБ Гузель Баймуратова, подразделения по вопросам миграции продолжат оказывать услуги по оформлению загранпаспортов в прежнем режиме.

«С появлением криптобиокабин МФЦ станут дополнительной точкой приема документов и снятия биометрических данных граждан», — добавила она.