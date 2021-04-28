В Уфе активисты планируют провести субботник на закрытом мусульманском кладбище за Телецентром (ул.Алтайская, 19).

Об этом на своей странице в соцсетях объявила уфимская общественница Эльза Маулимшина.

«На кладбище за «Телецентром» похоронены многие выдающиеся жители Башкирии. Здесь расположены могилы муфтиев, в частности, выдающихся исламских деятелей (муфтиев России и их семей, основателя медресе «Усмания» и др.), а также будем приводить в порядок заброшенные захоронения. тут похоронены писатели, артисты, спортсмены. Многие захоронения датируются XVIII веком, часть из них заброшена. Мы устраиваем субботник, чтобы воздать дань уважения людям, которые многое сделали для нашей общей истории», — сказала инициатор субботника, член совета при главе Башкирии Эльза Маулимшина.

Дата субботника уточняется.

Желающие принять участие могут оставить заявку под постом или позвонить по телефону +7 917 366-73-40.