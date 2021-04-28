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В Минсельхозе Башкирии рассказали, как устранить последствия потопа на придомовых участках

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Минсельхозе Башкирии рассказали, как устранить последствия потопа на придомовых участках Фото: ИА «Башинформ»

Министр сельского хозяйства Башкирии ﻿Ильшат Фазрахманов на брифинге по паводковой ситуации в республике рассказал, как жителям устранить последствия паводка на садовых и придомовых территориях.

«Садовые растения подтопление переносят по-разному. Некоторые растения при погружении в воду на один-два дня не реагируют никак, с ними ничего не случается, но если это продлится около недели, происходит кислородное голодание корней. Так растение может погибнуть сразу или, например, через год», — сказал министр.

По его словам, в первую очередь необходимо очистить участок от мусора, особенно там, где растут кустарники и плодовые деревья. Проблема в том, что после паводка уходит плодородный слой почвы, поэтому лучше завезти на участок микроорганизмы, которые есть в грунте или перегное, отметил он.

«Ни в коем случае нельзя использовать минеральные удобрения. Их можно использовать чуть погодя, через месяц. Очень важно обработать эти растения ﻿так называемыми антистрессовыми или противогрибковыми препаратами, чтоб не развивались болезни», – сказал Ильшат Фазрахманов. ﻿

Он подытожил, что растения спасти можно, но нужно аккуратно к этому подойти.

Ранее «Башинформ» сообщал о дезинфекции территорий от клещей и грызунов и ее влиянии на домашних питомцев.

 

ИА «Башинформ»

Теги: паводок
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