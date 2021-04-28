Фото: Валерий Шахов В Башкирии на подтопленных территориях остаются 87 человек, в том числе 13 детей Фото: Валерий Шахов

В Башкирии на контроле спасателей остаются 16 ситуаций с подтоплениями в трех муниципалитетах. Об этом 28 апреля на брифинге по паводковой ситуации в прямом эфире БСТ сообщил заместитель начальника Главного Управления МЧС России по республике Ильдар Саетгареев.

﻿«На сегодняшний день подтоплены 582 придомовых и приусадебных участка, 25 придомовых территорий, 11 садовых домов, 8 участков дорог. В подтопленных придомовых участках проживают 87 человек, в том числе 13 детей. В пунктах временного проживания в Уфе остаются два человека», — рассказал Саетгареев.

По его словам, на реке Деме идет спад уровня воды, но в пойму река еще не вошла.

Как сообщил заместитель председателя Госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов, за сутки поступило два обращения, что говорит о стабилизации ситуации — ранее за сутки число обращений достигало 170. Обращения поступили из Демского и Калининского районов о подтоплении придомовых участков. За прошедшие сутки наблюдается снижение уровня воды на всех реках: Белая за сутки снизилась на 45 см, в Чишминском районе в районе Бочкарева уровень реки Демы снизился на 23 см.