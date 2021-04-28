Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 74.95 ↑

EUR 90.46 ↓

28 апреля Среда

Уфа   °

Молния
Паводок на 27 апреля: уровень р. Белая у г. Уфы 475 см (-51), р. Уфы у п. Шакша 455 см (-66), р. Демы у д. Бочкаревки 631 см (-16)
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии на подтопленных территориях остаются 87 человек, в том числе 13 детей

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

В Башкирии на подтопленных территориях остаются 87 человек, в том числе 13 детей Фото: Валерий Шахов

В Башкирии на контроле спасателей остаются 16 ситуаций с подтоплениями в трех муниципалитетах. Об этом 28 апреля на брифинге по паводковой ситуации в прямом эфире БСТ сообщил заместитель начальника Главного Управления МЧС России по республике Ильдар Саетгареев.

﻿«На сегодняшний день подтоплены 582 придомовых и приусадебных участка, 25 придомовых территорий, 11 садовых домов, 8 участков дорог. В подтопленных придомовых участках проживают 87 человек, в том числе 13 детей. В пунктах временного проживания в Уфе остаются два человека», — рассказал Саетгареев.

По его словам, на реке Деме идет спад уровня воды, но в пойму река еще не вошла.

Как сообщил заместитель председателя Госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов, за сутки поступило два обращения, что говорит о стабилизации ситуации — ранее за сутки число обращений достигало 170. Обращения поступили из Демского и Калининского районов о подтоплении придомовых участков. За прошедшие сутки наблюдается снижение уровня воды на всех реках: Белая за сутки снизилась на 45 см, в Чишминском районе в районе Бочкарева уровень реки Демы снизился на 23 см.

 

ИА «Башинформ»

Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Новые льготы по транспортному налогу ввели в Башкирии
Новые льготы по транспортному налогу ввели в Башкирии. Соответствующий закон принят депутатами Госсобрания республики на апрельском пленарном заседании.
Коронавирус в Башкирии: Зараженных почти 35 тысяч, 438 – умерли; знак отличия для привитых
В Башкирии пункты вакцинации от новой коронавирусной инфекции будут работать в майские праздники без выходных. Стало известно, что может усилить иммунный
В Уфе на востребованном маршруте повысят стоимость проезда
В Уфе подорожает проезд на автобусном маршруте общественного транспорта №277. ﻿Об этом сообщили в администрации Уфы. Стоимость проезда повысится с 4 ма
Жители Башкирии смогут увидеть Суперлуну
В ночь полнолуния, с 27 на 28 апреля, небо украсит Суперлуна. Над восточным горизонтом «большая» полная Луна взойдет в 21 час 11 минут по уфимскому време
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть