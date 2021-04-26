Жители Башкирии могут выбрать объекты для благоустройства своих городов и сел
Жители Башкирии могут выбрать объекты для благоустройства своих городов и сел Фото: https://vk.com/tsur_bashkortostan
Сегодня, 26 апреля, началось Всероссийское голосование по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». На федеральной платформе жители Башкирии могут выбрать общественные пространства своих населенных пунктов, нуждающиеся в благоустройстве, сообщает Центр управления республикой.
Объекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в адресный перечень территорий для благоустройства на следующий год.
Как голосовать:
— через Платформу обратной связи (на сайтах администраций городов и районов, министерств и ведомств республики),
— на сайте https://2.gorodsreda.ru/
Отдать свой голос можно при помощи учётной записи на портале госуслуг или номера телефона.
Голосование продлится до 30 мая 2021 года
В 2019 году по программе «Формирование комфортной городской среды» в Башкортостане благоустроили 185 общественных территорий, в 2020 году – 103, в планах на 2021 – 146.
По всем вопросам можно обращаться на телефон горячей линии Минстроя России: 8-800-600-20-13 (бесплатно и круглосуточно).