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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Жители Башкирии могут выбрать объекты для благоустройства своих городов и сел

ОБЩЕСТВО
Фото: https://vk.com/tsur_bashkortostan

Жители Башкирии могут выбрать объекты для благоустройства своих городов и сел Фото: https://vk.com/tsur_bashkortostan

Сегодня, 26 апреля, началось Всероссийское голосование по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». На федеральной платформе жители Башкирии могут выбрать общественные пространства своих населенных пунктов, нуждающиеся в благоустройстве, сообщает Центр управления республикой.

Объекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в адресный перечень территорий для благоустройства на следующий год.

Как голосовать:

— через Платформу обратной связи (на сайтах администраций городов и районов, министерств и ведомств республики),

— на сайте https://2.gorodsreda.ru/

Отдать свой голос можно при помощи учётной записи на портале госуслуг или номера телефона.

Голосование продлится до 30 мая 2021 года

В 2019 году по программе «Формирование комфортной городской среды» в Башкортостане благоустроили 185 общественных территорий, в 2020 году – 103, в планах на 2021 – 146.

По всем вопросам можно обращаться на телефон горячей линии Минстроя России: 8-800-600-20-13 (бесплатно и круглосуточно).

 

ИА «Башинформ»

Теги: благоустройство, городская среда
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