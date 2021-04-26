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«Это служба»: участник ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС рассказал о своем опыте

ОБЩЕСТВО
Фото: Из личного архива Р.Абдуллина

«Это служба»: участник ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС рассказал о своем опыте Фото: Из личного архива Р.Абдуллина

26 апреля в России отмечают День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф, а также День памяти жертв этих аварий и катастроф

Ровно 35 лет назад в этот день произошла крупнейшая в истории человечества техногенная катастрофа на Чернобыльской АЭС. На четвертом энергоблоке станции произошел мощный взрыв.

Уфимцу Разифу Абдуллину, нашему коллеге, заслуженному работнику СМИ Республики Башкортостан, довелось участвовать в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

Он служил на Дальнем Востоке в вертолетном полку. В декабре 1986 года в их воинскую часть пришла разнарядка о необходимости поехать в служебную командировку на Украину в Чернигов, где базировалась вертолетная эскадрилья. Разиф был радиоинженером, проверял работоспособность систем по своему профилю: следил за радиооборудованием, менял, при необходимости, «черные ящики» — магнитофонные ящики с лентами.

Специалисты вылетали на вертолетах к атомной станции для выполнения задач по ликвидации последствий техногенной катастрофы. За три месяца в зоне поражения (он пробыл в Чернигове до февраля 1987 года) Разиф Абдуллин получил облучение более шести миллибэр.

«Это была служба. Ехать или остаться в части — таких вопросов тогда не возникало: приказ есть приказ. Знали, что есть радиация, но работали. Так же, как и сейчас, среди обывателей ходили самые разные слухи и мифы. Говорили, что нужно употреблять спирт, чтобы защититься. Правда или нет, не знаю, да и достать напиток было невозможно — в военном закрытом городке действовал сухой закон», — рассказывает Разиф.

Он сравнил ликвидаторов аварии на ЧАЭС с врачами из 2020 года. И тем, и другим пришлось действовать в условиях неизвестности.

«И радиация, и вирус невидимы. Врачи, как и те, кто занимался ликвидацией последствий в Чернобыле, были и есть на переднем крае», — отметил Разиф Абдуллин.

 

ИА «Башинформ»

Теги: память, Чернобыльская АЭС
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