Фото: Олег Яровиков В России вводят майские каникулы Фото: Олег Яровиков

Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение главы Роспотребнадзора Анны Поповой сделать дни между майскими праздниками нерабочими.

«Если вы считаете, что это все-таки необходимо — хорошо, мы так и сделаем. Сегодня соответствующий указ подпишем», — передает﻿ ТАСС слова Путина.

Таким образом, дни с 1 по 10 мая будут объявлены выходными. 11 мая — первый рабочий день.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что в России якобы планируется сделать нерабочими еще несколько дней между официальными майскими праздниками.