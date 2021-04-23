В России вводят майские каникулы
В России вводят майские каникулы Фото: Олег Яровиков
Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение главы Роспотребнадзора Анны Поповой сделать дни между майскими праздниками нерабочими.
«Если вы считаете, что это все-таки необходимо — хорошо, мы так и сделаем. Сегодня соответствующий указ подпишем», — передает ТАСС слова Путина.
Таким образом, дни с 1 по 10 мая будут объявлены выходными. 11 мая — первый рабочий день.
Ранее в СМИ появлялась информация о том, что в России якобы планируется сделать нерабочими еще несколько дней между официальными майскими праздниками.