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«Поезда здоровья» за три дня приняли в регионах Башкирии более 3,3 тысячи пациентов

ОБЩЕСТВО
Фото: Минздрав РБ

Фото: Минздрав РБ

За три дня работы акции «Здоровая республика — здоровый регион» уфимские медики приняли 3332 жителей районов. От нового коронавируса вакцинировались 274 человека, в том числе первый этап вакцинации прошли 177 человек, сообщили в Минздраве Башкирии.

В акции принимают участие передвижные Центры здоровья, ФАПы, передвижные флюорографы и маммографы. Кроме того, в составе находятся передвижные диагностические комплексы, включая бригады специалистов республиканских учреждений (диагностический комплекс РКБ им. Г. Куватова, кардиомобиль РКЦ, стоматологический модуль РСП).

Сформированные бригады будут работать по шести маршрутам согласно графику. Расписание «поездов здоровья» можно посмотреть здесь или здесь.

 

ИА «Башинформ»

Теги: поезда здоровья
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