В башкирском Октябрьском проблему с бездомными собаками решили с привлечением горожан

В Уфе состоялся круглый стол для обсуждения проблемы безнадзорных животных. В заседании принимали участие депутаты, чиновники, представители профильных организаций, зоозащитники и волонтеры.

Озвучивались методы сокращения численности бродячих животных, ответственность за отлов, содержание приютов.

В качестве положительного примера по обращению с бездомными животными приводили город Октябрьский. Здесь образовали муниципальное бюджетное учреждение, которое занимается отловом бездомных животных, и есть помещение муниципального приюта для животных, есть волонтерский приют, есть пункты временной передержки животных.

Горожане собирают средства для покупки питания, активно работают зоозащитники. Как отметили на круглом столе, это единственный город в Башкирии, который в свое время взбунтовался против отстрела животных — жители перекрывали дороги, выражая свое недовольство.

Было предложено организовать поездку в Октябрьский, чтобы посмотреть опыт города на решение проблемы с бродячими собаками и тиражировать этот опыт в другие муниципалитеты.

«Создание муниципального бюджетного учреждения — самый простой путь решения проблемы. Нужен симбиоз волонтеров и государства, бизнеса, гражданских активистов и всех», — считает председатель комиссии Общественной палаты РБ по инновационному развитию, вопросам малого и среднего бизнеса, предпринимательству и вопросам окружающей среды Ирина Абрамова.

«По большому счету все мы в деревне подкармливаем бродячих псов, если это делать более организованно, то можно повторить опыт Октябрьского. Только продуктивному сотрудничеству зоозащитников и представителей муниципалитетов мешают элементарно плохие взаимоотношения между ними, — считает председатель Общественной палаты РБ Ростислав Мурзагулов. — Зоозащитники не всегда приятные для власти люди, говорят неудобные вещи».

Член Общественной палаты РБ Лейла Афанасьева в качестве подтверждения привела пример того, что зоозащитникам, например, Иглинского района не то что помогают, а мешают.

Заместитель председателя Комитета Государственного Собрания – Курултая РБ по аграрным вопросам, экологии и природопользованию Руфина Шагапова тоже считает, что опыт Октябрьского самый удачный и наиболее реалистичный для тиражирования.

«Можно привлекать к деятельности по обращению с бездомными животными активных предпринимателей», — добавила депутат. Также она подтвердила, что порой с зоозащитниками сложно общаться не только властям, но и жителям, порой доходит до войн. При этом она положительно отозвалась об опыте работы Управления ветеринарии РБ, которые занимаются и стерилизацией животных, и их чипированием.

Участники круглого стола говорили о причинах агрессивности животных. Одна из причин – это отсутствие еды.

«Если собака не ела два-три дня, она становится агрессивной автоматически», — считает Ирина Абрамова.

Уфимский волонтер, который пристраивает бездомных животных, Евгений Матрос говорит о том, что агрессия у животных появляется после отлова, даже если они изначально были неагрессивные, а часто так и бывает, отлавливают нормальных животных для отчета, для «галочки», и эти собаки перестают доверять людям.

Считается, что только кинолог может определить, агрессивная собака или нет, это не входит в компетенцию ветеринара.

Член регионального отделения Межрегиональной общественной организации «Альянс защитников животных» Альбина Вакилова попросила возобновить работу временной рабочей группы Общественной палаты РБ по решению проблем бездомных животных в Башкортостане, которая дает ее членам некие полномочия, возможность продвигать их инициативы.