«Владимир Путин в Послании сделал акцент на молодежном туризме»: Эльмира Туканова

В Послании Президента Российской Федерации Владимира Путина прозвучали очень действенные и важные меры для развития детского и молодежного туризма, считает председатель республиканского Госкомитета по туризму Эльмира Туканова.

«На этом он сделал особенный акцент в части продления программы "Туристический кэшбек", которая сейчас проходит свой третий этап и будет продолжена. Туристам возвращается 20% затрат на поездки по России. Эта мера поддерживает туроператоров страны, продающих внутренние турпродукты. Хорошей мерой поддержки детского туризма является возврат родителям 50% стоимости турпутевок за отдых детей в детских оздоровительных лагерях. Думаю, что это очень хорошо простимулирует развитие детского туризма, который в России в последнее время был проблематичным. И не только из-за пандемии, но и из-за большого количества ограничений на детские перевозки и оздоровления. И, конечно, молодежный туризм. Это одна из самых сложноорганизуемых сегодня мер. Поэтому очень важно, что Владимир Путин сделал акцент на развитии молодежного и студенческого туризма», — сказала Эльмира Туканова.

По ее мнению, это будет способствовать высокому спросу на внутренний туризм. Особенно в части поощрения молодежи поездками по России. В ближайшее время Госкомитет Республики Башкортостан по туризму займется разработкой комплекса мер по поддержке развития детского и молодежного туризма и по формированию предложений стимулирования участия санаториев и оздоровительных комплексов в программе «Туристический кешбек».

Она также отметила акцент на развитие инфраструктуры туризма и применении таких мер, как инфраструктурные и льготные кредиты на инфраструктурные проекты в рамках развития туризма.

«Хочу отметить, что Башкортостан является инициатором объединения регионов Большого Урала. Пока это четыре региона: Республика Башкортостан, Свердловская область, Челябинская область и Пермский край. Объединение в один макрорегиональный проект «Большой Урал». Сейчас мы находимся на стадии подготовки документов, в первой декаде мая будет сформирован проект, который будет представлен на заседании рабочей группы регионов Большого Урала», — пояснила руководитель Госкомтуризма.