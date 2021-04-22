Фото: ИА «Башинформ» Уфимку за призыв к участию в несанкционированной акции оштрафовали на 150 тысяч рублей Фото: ИА «Башинформ»

В Кировском районном суде Уфы 21 апреля в открытом судебном заседании рассмотрели дело об административном правонарушении по статье «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования» в отношении местной жительницы.

На нее был составлен протокол об административном правонарушении, согласно которому 19 апреля выявлен факт размещения О. Комлевой на своей странице в «Фейсбуке» призыва к участию в несогласованном властями митинге в поддержку блогера Алексея Навального 21 апреля в 19.00 на площади имени Ленина в Уфе.

В итоге суд признал женщину виновной в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде административного штрафа в 150 тысяч рублей.

Как сообщалось ранее, всего по официальным данным в незаконном мероприятии приняли участие около 500 человек, причем большая их часть присоединилась к колонне по пути следования. На несогласованном митинге в Уфе задержали 28 человек.