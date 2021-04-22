Фото: ИА «Башинформ» Как дожди могут повлиять на паводок в Башкирии Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирию пришли дожди, в связи с чем жители региона стали переживать о том, как осадки могут повлиять на паводковую ситуацию. В прямом эфире на телеканале БСТ 22 апреля во время ежедневного брифинга председатель Госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров заявил, что дожди существенно не повлияют на рост уровня воды в реках.

«В ближайшие дни ожидаются атмосферные осадки, которые продлятся до конца недели. Эти осадки существенно не будут влиять на прохождение паводковой ситуации. На горных реках будет незначительный рост уровня воды, на реке Белой сохранятся сегодняшние уровни. На сегодня по Белой 630 см – за сутки снижение на 11 см. По рекам Деме и Уфе наблюдается рост уровня воды на 6 см. Уровень воды в реке Уфе составил 687 см, в Дёме – 455 см, — сообщил руководитель ведомства. — Можно констатировать, что максимальный уровень воды по реке Белой в районе Монумента Дружбы составил 641 см. Несмотря на увеличение сброса воды с Павловского водохранилища, существенных увеличений уровня воды на реке Белой не ожидается».

Было отмечено, что Башкирия прошла первый пик паводка, ожидается второй пик.