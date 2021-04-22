Фото: Ксения Калинина В Уфе 24 апреля состоится общегородской субботник Фото: Ксения Калинина

В Уфе 24 апреля состоится очередной субботник по уборке территории города. Масштабная экологическая акция пройдет в рамках весеннего месячника по санитарной очистке, благоустройству и озеленению.

В субботнике примут участие работники жилищно-коммунальных служб Уфы, а также приглашаются уфимцы и сотрудники трудовых коллективов предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности.

«Призываем жителей не оставаться в стороне и приглашаем всех горожан принять участие в весенних работах по благоустройству, санитарной очистке улиц и дворов», — обратились к гражданам в мэрии Уфы.

По данным пресс-службы столичной администрации, в предыдущих экологических акциях, которые прошли 10 и 17 апреля, приняли участие более 130 тысяч человек. Привлечено более 1 660 единиц техники. По результатам акции город стал заметно чище – на полигон твердых бытовых отходов было вывезено более 10 000 кубических метров мусора.