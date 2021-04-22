Фото: Олег Яровиков МЧС Башкирии предупреждает о сильном ветре Фото: Олег Яровиков

МЧС Башкирии предупреждает жителей республики о сильном ветре. От «Башкирского УГМС» поступила консультация о неблагоприятных явлениях погоды. Так, 22 апреля местами по республике ожидается усиление южного ветра с порывами до 17 м/с.

В этот день прогнозируются переменная облачность, местами небольшой дождь. Температура воздуха днем составит +9,+14 градусов.

В МЧС РБ пояснили, что при сильном ветре (13,9-17,1 м/с) качаются стволы деревьев, гнутся большие ветки, трудно идти против ветра, говорить на ветру сложно. В результате интенсивной ветровой нагрузки могут быть опрокинуты установленные вдоль улиц рекламные щитовые установки, транспарант-перетяжкки на самостоятельных опорах, светодиодные панно. Сломанные небольшие деревья, крупные ветви могут перекрыть внутридомовые проезды и автомагистрали.