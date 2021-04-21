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В Уфе популярный маршрутный автобус будет ездить по-новому

ОБЩЕСТВО

В Уфе изменилась схема движения по маршруту № 215 «ДК УМПО — Микрорайон Шакша — Микрорайон Базилевка — Микрорайон Федоровка». Об этом сообщили в администрации города.

Теперь при движении от Дома культуры УМПО маршрут дополнительно проходит по улицам Сельской Богородской, Ферина, бульвару Баландина, бульвару Тухвата Янаби, улице имени Фронтовых бригад, Георгия Мушникова, далее по бульвару Тухвата Янаби, бульвару Баландина, улице Ферина, улице Сельской Богородской, Маршала Жукова, Сипайловской, Менделеева, Бакалинской, Воровского, Октябрьской революции, Ленина, Пушкина, Карла Маркса, Заки Валиди, Гафури, Пушкина.

Так, исключили проезд по улице Перспективной, дороге Уфа-Шакша, улице Касимовской, улице Гвардейской, улице Касимовской, дороге Уфа-Базилевка, дороге Базилевка-Федоровка.

От ТСК «Пушкинский» автобус едет по улицам Пушкина, Аксакова, Свердлова, Карла Маркса, Пушкина, Ленина, Октябрьской революции, Сочинской, проспекту Салавата Юлаева, улицам Бакалинской, Менделеева, Сипайловской, Маршала Жукова, Сельской Богородской, Ферина, бульварам Баландина, Тухвата Янаби, улице Георгия Мушникова, улице имени Фронтовых бригад, бульварам Тухвата Янаби, Баландина, улицам Ферина, Сельской Богородской и далее до ДК УМПО.

Не едет автобус по автодороге Базилевка-Федоровка, Уфа-Базилевка, улицам Касимовской, Гвардейской, Касимовской, автодороге Уфа-Шакша, улице Перспективной.

 

ИА «Башинформ»

Теги: маршрут
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