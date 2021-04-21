В Уфе популярный маршрутный автобус будет ездить по-новому

От ТСК «Пушкинский» автобус едет по улицам Пушкина, Аксакова, Свердлова, Карла Маркса, Пушкина, Ленина, Октябрьской революции, Сочинской, проспекту Салавата Юлаева, улицам Бакалинской, Менделеева, Сипайловской, Маршала Жукова, Сельской Богородской, Ферина, бульварам Баландина, Тухвата Янаби, улице Георгия Мушникова, улице имени Фронтовых бригад, бульварам Тухвата Янаби, Баландина, улицам Ферина, Сельской Богородской и далее до ДК УМПО.

Теперь при движении от Дома культуры УМПО маршрут дополнительно проходит по улицам Сельской Богородской, Ферина, бульвару Баландина, бульвару Тухвата Янаби, улице имени Фронтовых бригад, Георгия Мушникова, далее по бульвару Тухвата Янаби, бульвару Баландина, улице Ферина, улице Сельской Богородской, Маршала Жукова, Сипайловской, Менделеева, Бакалинской, Воровского, Октябрьской революции, Ленина, Пушкина, Карла Маркса, Заки Валиди, Гафури, Пушкина.

В Уфе изменилась схема движения по маршруту № 215 «ДК УМПО — Микрорайон Шакша — Микрорайон Базилевка — Микрорайон Федоровка». Об этом сообщили в администрации города.

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