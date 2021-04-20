В Уфе торжественно откроют навигацию судов
В Уфе торжественно откроют навигацию судов Фото: Мирон Доровских
23 апреля на причале набережной реки Белой в районе Монумента Дружбы состоится торжественная церемония открытия навигации 2021 года, сообщили в мэрии.
В параде судов примут участие предприятия и организации внутреннего водного транспорта – ЗАО Судоходная компания «Башволготанкер», Служба речных переправ г.Уфы, ООО «Речфлот», ООО «Судоремонтно-строительный завод», БРПВПС-филиал «Администрация Камводпуть».
В честь открытия навигации состоится праздничная концертная программа с участием артистов и коллективов художественной самодеятельности города. Начало в 11 часов.