Радий Хабиров: Республиканский кардиоцентр - одна из ведущих клиник России

Фото: Олег Яровиков





















































Фото: Олег Яровиков

Сегодня Республиканский кардиологический центр отмечает свой 40–летний юбилей, за эти годы он стал одним из лидирующих в России по своему профилю.

За 40 лет консультации здесь получили около 2,5 миллиона пациентов, а в отделениях стационара пролечились свыше полумиллиона человек. Ежегодно проводится более 17 тысяч операций, лечение получают свыше 13 тысяч пациентов, внедряется в практику не менее 15-20 новых хирургических методик.

Коллектив кардиоцентра с большим юбилеем сегодня поздравил Глава Башкортостана Радий Хабиров. Он отметил, что это знаменательное событие для системы здравоохранения республики.

«Я хочу поблагодарить вас за вашу профессиональную работу, за тысячи спасенных жизней. Наш республиканский кардиоцентр является одной из ведущих клиник России и занимает пятое место в стране. Мы уделяем серьезное внимание материально–техническому оснащению лечебного заведения. Надеемся, что в следующем году мы сдадим новый корпус кардиоцентра и это существенно укрепит наше здравоохранение. Благодаря вашей работе мы существенно снижаем количество летальных исходов и больных инфарктом миокарда. В прошлом году в условиях тяжелой пандемии вы продолжали оказывать помощь больным, вы не допустили никаких вспышек коронавируса в вашей больнице и спокойно прошли этот путь. Будьте здоровы, берегите себя и успехов в вашей очень нужной работе», — сказал Радий Хабиров.

Глава республики вручил государственные награды 12 врачам и медсестрам республиканского кардиоцентра.

Особой гордостью учреждения можно назвать кардиохирургическую службу, созданную на базе РКЦ в 2001 году. Благодаря работе докторов тысячи сердец не остановились, а продолжают биться. Персонал делает все возможное и невозможное, чтобы подарить пациентам новую жизнь.

В 2013 году впервые в республике в кардиоцентре были выполнены операции по трансплантации сердца. Всего за семь лет в регионе выполнена 31 подобная операция.

Республиканский кардиоцентр входит в первую пятерку среди более чем ста клиник России, выполняющих такие оперативные вмешательства, как коррекция приобретенных пороков клапанов сердца, врожденных пороков сердца у взрослых и детей от 3 до 17 лет, операции с искусственным кровообращением, имплантация электрокардиостимуляторов, коронарное шунтирование, коррекция ВПС у взрослых.

По словам главного врача кардиоцентра Ирины Николаевой, важно, чтобы жители республики жили долго и качественно, и специалисты РКЦ прилагают к этому все свои усилия.

«Новый корпус кардиоцентра позволит нам внедрить новые хирургические методы, а пациентам — проходить лечение в комфортабельных условиях, и врачам будет удобнее работать в новых операционных. Самое главное, хочу пожелать всем – любить все, что вокруг нас, двигаться, ходить, избегать вредных привычек и тогда у вас будет здоровое сердце», — отметила Ирина Николаева.

В настоящее время в РКЦ трудится 975 сотрудников. Среди 283 врачей – один заслуженный врач России, 18 заслуженных врачей Башкортостана, пять отличников здравоохранения Российской Федерации, 71 отличник здравоохранения Республики Башкортостан. В центре трудятся пять докторов медицинских наук и 33 кандидата медицинских наук.

Большая ответственность за эффективность лечебно-диагностического процесса лежит и на 458 средних медицинских работниках.

С 1 января 2021 года одним из первых в стране был открыт Центр управления сердечно-сосудистыми рисками (на базе Республиканского логистического центра).

Основной задачей Центра управления сердечно-сосудистыми рисками является координация работы системы управления сердечно-сосудистыми рисками по Башкортостану. В режиме 24/7 здесь ведется работа по координации оказания помощи больным с БСК, в том числе с острым коронарным синдромом (ОКС).

В 2019 году было начато строительство нового хирургического корпуса Республиканского кардиоцентра. На 10 этажах с высокотехнологичным оборудованием будут лечить сердечно-сосудистые заболевания, консультировать, оперировать больных на основе современных лечебно-диагностических технологий.

Важно, что в новом корпусе кардиоцентра предусмотрены реанимация и отделение реабилитации. Корпус кардиоцентра уже готов на 60%. К нему подвели инженерные сети и начали внутренние отделочные работы. Достроить новый корпус планируется в следующем году. Потом начнется реконструкция существующих зданий кардиоцентра, все работы завершат к 2023 году.

Стоимость всех работ составляет 6,2 млрд рублей, из них 2,8 млрд из федерального бюджета, 3, 4 млрд выделяет бюджет Башкортостана.