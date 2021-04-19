В Уфе вышедшая из берегов Белая подтопила Кооперативную поляну, жителей эвакуируют

По состоянию на 16.00 19 апреля, из затопленной территории эвакуированы два жителя дома по ул. М.Заречная, 53В — 80-летняя женщина и 57-летний мужчина. Их поместили в пункте временного размещения — санатории- профилактории УГАТУ.

В Кировском районе Уфы вышедшая из берегов река Белая подтопила 36 участков микрорайона «Кооперативная поляна», где проживают 110 человек, среди них 9 детей.

Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмитеили

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях