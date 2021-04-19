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В Уфе вышедшая из берегов Белая подтопила Кооперативную поляну, жителей эвакуируют

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Уфе вышедшая из берегов Белая подтопила Кооперативную поляну, жителей эвакуируют Фото: ИА «Башинформ»

В Кировском районе Уфы вышедшая из берегов река Белая подтопила 36 участков микрорайона «Кооперативная поляна», где проживают 110 человек, среди них 9 детей.

По информации пресс-службы МЧС, произошло подтопление улиц Левобережная, Туймазинская, Трудовая, Малая Заречная и переулка Луговой.

По состоянию на 16.00 19 апреля, из затопленной территории эвакуированы два жителя дома по ул. М.Заречная, 53В — 80-летняя женщина и 57-летний мужчина. Их поместили в пункте временного размещения — санатории- профилактории УГАТУ.

 

ИА «Башинформ»

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