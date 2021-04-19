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В центре Уфы правоохранители задержали подозреваемых в серии автокраж - видео

ОБЩЕСТВО
Фото: МВД РБ | Видео: МВД РБ

Фото: МВД РБ

В центре Уфы оперативники Управления уголовного розыска МВД по РБ, Управления МВД России по городу при силовой поддержке сотрудников ОМОН задержали подозреваемых в серии автокраж.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, на днях 37-летний предприниматель припарковался недалеко от парка культуры и отдыха имени Ивана Якутова и отправился по своим делам. Через несколько минут полицейские нашли мужчину и сообщили ему, что тот стал жертвой «сканировщиков». Как оказалось, злоумышленники за считанные секунды с помощью специального прибора вскрыли его «Ситроен» и забрали оттуда 20 тысяч рублей.

Стражи порядка по горячим следам задержали троих мужчин в возрасте от 24 до 36 лет: уроженцы города Салавата пытались скрыться. У задержанных полицейские изъяли похищенные деньги. Также в автомобиле подозреваемых были обнаружены «сканеры», с помощью которых, предположительно, и вскрывались чужие машины. Сейчас полицейские устанавливают роль каждого из тех, кто находился в тот день в автомобиле «ВАЗ-2110».

По факту кражи следователи возбудили уголовное дело. Полицейские предполагают, что подозреваемые могут иметь отношение к аналогичным преступлениям не только на территории Уфы, но и в других районах республики.

Как информировало агентство «Башинформ», задержание произошло 12 апреля прямо около торгового центра «Экватор», со стороны улицы Ленина. Как рассказал тогда информагентству очевидец, в спецоперации участвовали сотрудники Росгвардии РБ.

«Кого-то омоновцы задержали, как в кино. Троих на асфальт уложили прямо перед торговым комплексом «Экватор». Скрутили ребят и в машины посадили», — сообщил уфимец.

 

ИА «Башинформ»

Теги: МВД РБ
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