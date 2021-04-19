Фото: Валерий Шахов В Уфе на этой неделе ожидается прохождение пика паводка Фото: Валерий Шахов

В Уфе на этой неделе ожидается прохождение пика паводка. Об этом на брифинге по паводковой ситуации в республике, который вышел в эфир на телеканале БСТ 19 апреля, сообщил первый заместитель председателя Госкомитета республики по ЧС Кирилл Первов.

Он сообщил о прогнозируемом прохождении пика паводка по гидропосту.

«Как нам и Башгидромет давал, на этой неделе у нас должны пройти пики паводка по Уфе», — сказал он.

«То есть сегодня-завтра Уфа будет находиться в пике паводковых вод?» — уточнила начальник управления Главы РБ по социальным коммуникациям Елена Прочаковская.

Кирилл Первов ответил, что в ближайшие дни, по прогнозу, это так.

«Но мы знаем, что у нас и погода влияет. Мы надеемся, что то похолодание, которое дают синоптики в ближайшие дни, положительно повлияет на ситуацию, и пики пройдут в ближайшие два-три дня», — пояснил представитель Госкомитета РБ по ЧС.

По словам первого заместителя начальника Главного управления МЧС России по Башкирии Эдуарда Идрисова, по состоянию на 08.00 19 апреля, на контроле ведомства в связи с подтоплениями находится 15 ситуаций на территории пяти муниципалитетов. В результате чего подтоплены 481 придомовая территория, 464 участка на территории садовых некоммерческих товариществ, 28 садовых домов. За сутки подтопило 102 садовых дома – это ожидаемые территории в районе Козареза. Пострадавших при подтоплении нет.