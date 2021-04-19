Фото: Ксения Калинина В Башкирии в ближайшие три дня похолодает до -10 градусов Фото: Ксения Калинина

В Башкирии в ближайшие три дня столбики термометров опустятся до -10 градусов. По данным синоптиков, в понедельник, 19 апреля, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, восточный умеренный, днем местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью составит -5,-10 градусов, по югу до +3, днем +6,+11.

Во вторник, 20 апреля, без осадков. Ветер переменных направлений слабый, днем порывистый. Температура воздуха ночью 0,-5, местами до -10, днем +8,+13.

В среду, 21 апреля, также без осадков. Ветер юго-восточный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью +1,-4, местами до -9, днем +12,+17.