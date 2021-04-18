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Минздрав Башкирии опубликовал дни приема специалистов в рамках выездной диспансеризации

ОБЩЕСТВО
Фото: Минздрав РБ

Минздрав Башкирии опубликовал дни приема специалистов в рамках выездной диспансеризации Фото: Минздрав РБ

Завтра, 19 апреля в Башкирии стартует акция «Здоровая республика – здоровый регион», в рамках которой уфимские специалисты проведут выездную диспансеризацию в отдаленных сельских районах. В акции примут участие передвижные Центры здоровья и ФАПы, передвижные флюорографы и маммографы. Кроме того, в состав бригад включены специалисты республиканских учреждений, передвижные диагностические РКБ им. Г.Г.Куватова, кардиомобиль РКЦ, стоматологический модуль РСП. Желающим также также будет предложено вакцинироваться от коронавируса. По данным Минздрава республики, сформированные бригады начнут свою работу в шести районах согласно графику:-Уфимский маршрут – в апреле работает на территории Архангельского района (19-21 апреля в д.Азово);- Дуванский маршрут – начинает свою работу в Салаватском районе (19-23 апреля в д.Аркаул);- Нефтекамский маршрут – с 19 по 23 апреля работает в Бирском районе (19 апреля в д.Старобазаново, 20 апреля – в Печенкино, 21 апреля в селе Чишмы и 22-23 апреля в с.Шелканово);- Октябрьский маршрут – с 19 по 30 апреля работает в Буздякском районе (19-20 апреля в д.Сабаево, 21-22 апреля в д.Килим, 23-27 апреля в д.Копей-Кубово);- Стерлитамакский маршрут – начинает работу в Аургазинском районе (19-20 апреля в д.Шланды, 21-22 апреля в д.Нижний Бегеняш, 23-27 апреля в д.Семенкино);- Белорецкий маршрут – с 19 апреля по 21 апреля работает в селе Инзер Белорецкого района. 22 апреля уфимские специалисты работают в деревне Зуяково, а 23-27 апреля — в селе Тукан.Предварительно на местах проводится информирование населения о проведении акции в средствах массовой информации, а также на административных и информационных ресурсах данных медицинских округов и районных медицинских организаций.

Записываться к врачу не надо – прием ведется в порядке «живой очереди».

 

ИА «Башинформ»

Теги: здравоохранение, выездная диспансеризация
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