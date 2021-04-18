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Холодов в республике на майские праздник пока не ожидается - Башгидрометцентр

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Холодов в республике на майские праздник пока не ожидается - Башгидрометцентр Фото: ИА «Башинформ»

Начало предстоящей недели в Башкирии будет холодным. Самыми морозными днями окажутся 19 и 20 апреля. Ночью температура воздуха упадет до -9 градусов, а днем поднимется до +6, +11 градусов.

До 25 апреля в Башкирии существенных осадков не ожидается, а уже через неделю характер погоды прогнозируется переменчивым, — сообщила главный синоптик Башгидрометцентра Анна Козаева.

Точный прогноз погоды на майские праздники специалисты Башкирского управления гидрометеорологии назвать не готовы, однако пока «прямые заходы холода на майские праздники» пока не прогнозируются.

По предварительным данным портала «Гисметео», в Уфе в начале мая столбики термометров поднимутся до +14 градусов, а к 9 мая воздух днем может прогреться до +19.

 

ИА «Башинформ»

Теги: прогноз погоды, майские праздники
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