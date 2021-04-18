Истории Эвелины Бледанс, пожар и вакцинация: Территория женского счастья в Салавате













Город Салават отметился на карте «Территории женского счастья». В рамках форума для прекрасной половины организовали 12 лекционных площадок, творческие мастер-классы и консультационные зоны. Более 250 женщин получили советы и рекомендации от врачей.

Галия Муллабаева специально приехала в Салават из Ишимбайского района, чтобы попасть на прием к мамологу.

«Так хорошо врач смотрит, все объясняет. Мне в Ишимбае сказали, что есть опухоль. Представляете мое состояние? И вдруг узнаю, что в Салавате будут врачи. Специально приехала. Врач меня успокоил. Сказал, что все у меня хорошо».

По словам супруги Главы Башкирии Каринэ Хабировой, на форуме была внепланово проверена пожарная безопасность.

«Под занавес мероприятия загорелся софит на сцене, к счастью, все быстро разрешилось и все благополучно разошлись по домам!», — написала Каринэ Хабирова.

«Территорию женского счастья» в Салавате посетила Эвелина Бледанс, которая поделилась своими историями и обсудила в рамках круглого стола тему социализации детей-инвалидов.

Напомним, «Территория женского счастья» – республиканский проект, реализуемый при поддержке Фонда президентских грантов и Фонда содействия гражданскому обществу Республики Башкортостан. С августа 2019 года проведено уже 14 масштабных мероприятий с суммарным охватом посетителей более 24 000 человек, и 4 телемарафона в прямом эфире главного республиканского телеканала «БСТ». Мероприятие традиционно проводится Благотворительным фондом «Территория счастья» совместно с Министерством семьи, труда и социальной защиты населения РБ и Министерством здравоохранения РБ.