Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 75.55

EUR 90.46

18 апреля Воскресенье

Уфа   °

Молния
Паводок на 17 апреля: уровень р. Белая у г. Уфы 586 см (+36), р. Уфы у п. Шакша 603 см (+58), р. Демы у д. Бочкаревки 449 см (-10)
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Истории Эвелины Бледанс, пожар и вакцинация: Территория женского счастья в Салавате

ОБЩЕСТВО

Город Салават отметился на карте «Территории женского счастья». В рамках форума для прекрасной половины организовали 12 лекционных площадок, творческие мастер-классы и консультационные зоны. Более 250 женщин получили советы и рекомендации от врачей.

Галия Муллабаева специально приехала в Салават из Ишимбайского района, чтобы попасть на прием к мамологу.

«Так хорошо врач смотрит, все объясняет. Мне в Ишимбае сказали, что есть опухоль. Представляете мое состояние? И вдруг узнаю, что в Салавате будут врачи. Специально приехала. Врач меня успокоил. Сказал, что все у меня хорошо».

По словам супруги Главы Башкирии Каринэ Хабировой, на форуме была внепланово проверена пожарная безопасность.

«Под занавес мероприятия загорелся софит на сцене, к счастью, все быстро разрешилось и все благополучно разошлись по домам!», — написала Каринэ Хабирова.

«Территорию женского счастья» в Салавате посетила Эвелина Бледанс, которая поделилась своими историями и обсудила в рамках круглого стола тему социализации детей-инвалидов.

Напомним, «Территория женского счастья» – республиканский проект, реализуемый при поддержке Фонда президентских грантов и Фонда содействия гражданскому обществу Республики Башкортостан. С августа 2019 года проведено уже 14 масштабных мероприятий с суммарным охватом посетителей более 24 000 человек, и 4 телемарафона в прямом эфире главного республиканского телеканала «БСТ». Мероприятие традиционно проводится Благотворительным фондом «Территория счастья» совместно с Министерством семьи, труда и социальной защиты населения РБ и Министерством здравоохранения РБ.

 

ИА «Башинформ»

Теги: Территория женского счастья
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Глава Башкирии прокомментировал ситуацию со смертью 4-летнего ребёнка в Учалинском районе
Сегодня во время Форума национальных средств массовой информации РБ Глава Башкортостана прокомментировал ситуацию с гибелью ребенка в Учалинском районе.
На общегородском субботнике в Уфе 92 тысячи человек собрали 6,5 тысячи кубометров мусора
17 апреля в Уфе в рамках весеннего месячника по санитарной очистке, благоустройству и озеленению прошел масштабный общегородской субботник. В генеральн
В Учалинском районе 4-х летний мальчик погиб от нападения стаи бродячих собак
Утром 17 апреля в деревне Сафарово Учалинского района Башкирии четырехлетний мальчик играл около своего дома, где на него напали несколько бродячих соба
В Уфе Дом печати планируется отремонтировать в 2023 году
Здание Дома печати в Уфе планируется отремонтировать в 2023 году. Об этом сообщил Глава Башкирии Радий Хабиров на форуме национальных СМИ «Медиайыйын»,
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть