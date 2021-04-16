В Башкирии на форуме национальных СМИ обсудили, какую поддержку получат газеты и журналы

О поддержке национальных СМИ в Башкирии, конкуренции между изданиями, диджитализации и сохранении традиций говорили на форуме «Медиайыйын», который проходит в Гафурийском районе Башкирии.

«СМИ находятся на сложном поворотном пути, где необходимо выбрать: либо следовать традициям, либо использовать новые методы, чтобы удержать и приумножить аудиторию. Думаю, что выход посередине: сохранить то, что есть, и использовать новые элементы — соцсети и интернет. Без поддержки государства национальные СМИ нельзя оставлять», — сказал заместитель руководителя Администрации Главы РБ Урал Кильсенбаев.

Говоря о конкуренции изданий и продвижении контента газет в соцсетях, руководитель Агентства по печати и СМИ Максим Ульчев отметил, что редакции будут поддерживать и стимулировать в части работы со своей целевой аудиторией.

Генеральный директор национальной Ассоциации телерадиовещателей Александр Широких считает, что в особых преференциях национальные СМИ не нуждаются.

«Надо «диджитализироваться» и быстрее туда бежать, кто не добежит — останется за бортом. Поддержка не нужна, все редакции работают в рынке с остальными СМИ, если у одних будет особое бюджетирование, то они не смогут совершенствоваться. Это вызовет перекос в отрасли», — сказал он.

Декан журфака Воронежского госуниверситета, редактор альманаха «Акцент» Владимир Тулупов выступил за поддержку национальных языков и национальных СМИ.

Председатель Гильдии межэтнической журналистики Маргарита Лянге признала, что в отрасли накопились проблемы с кадрами, востребованностью контента у молодежи. Она не согласилась с тем, что национальные СМИ это бизнес.

«Национальные СМИ — это часть сохранения национальной культуры, в них функционирует родной язык, без этой среды сохранять национальную культуру тяжело. Важно посмотреть, что могут сделать журналисты, власть и активисты. Соединение трех участников процесса может привести к успеху», — считает Лянге.

«Убежден, что поддержка национальных СМИ нужна. Мы понимаем, что течение времени ускорилось. Прогресс обязывает нас меняться, и мы должны ухватится и завоевать внимание аудитории. Через печатные СМИ мы дотягиваемся до 22 процентов своей аудитории, с помощью соцсетей до 18 процентов, продвигая контент в интернете — до 30 процентов. Наша задача найти тропинки, каналы доставки информации до своей аудитории. Самую тяжелую работу сделали, осталось правильно продвинуть», — сказал Максим Ульчев.