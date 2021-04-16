В Уфе организовали сбор вещей для пострадавших от паводка
В Уфе организовали сбор вещей для пострадавших от паводка Фото: БРО ВПП Единая Россия
В Уфе в приемной «Единой России» организован сбор вещей для пострадавших от паводка. В качестве гуманитарной помощи принимаются одежда, обувь, постельные принадлежности, полотенца, хозтовары.
Вещи должны быть практичными, чистыми, находиться в хорошем состоянии. Собранную помощь волонтеры развезут в районы нуждающимся.
Вещи принимаются с 9.00 до 18.00 по адресу ул. Достоевского, 73, тел. 276-12-90.