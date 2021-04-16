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Паводок на 15 апреля: уровень р. Белая у г. Уфы 516 см (+35), р. Уфы у п. Шакша 456 см (+23), р. Демы у д. Бочкаревки 455 см (-38)
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В девяти районах Башкирии наблюдаются подтопления автодорог

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

В девяти районах Башкирии наблюдаются подтопления автодорог Фото: Валерий Шахов

Дорога южного обхода села Иглино перекрыта. Об этом сообщил генеральный директор «Башкиравтодора» Ильдар Юланов. По словам представителя компании, после расчистки и восстановительных работу, проезжую часть откроют к вечеру 16 апреля.

«В целом по республике проезд затруднен в девяти районах. Сегодня откроем автодорогу Кара-Якупово-Петряево в Чишминском районе и в ближайшие дни освободим проезд по дороге Кармаскалы-Адзитарово и Давлеканово-Толбазы в Давлекановском районе», — сказал Ильдар Юланов.

По словам руководителя компании, на территории Башкирии остаются подтопленными муниципальные дороги, после ухода воды на которых предстоят восстановительные работы.

 

ИА «Башинформ»

Теги: паводок, подтопление дорог
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