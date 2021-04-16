Фото: Валерий Шахов В девяти районах Башкирии наблюдаются подтопления автодорог Фото: Валерий Шахов

Дорога южного обхода села Иглино перекрыта. Об этом сообщил генеральный директор «Башкиравтодора» Ильдар Юланов. По словам представителя компании, после расчистки и восстановительных работу, проезжую часть откроют к вечеру 16 апреля.

«В целом по республике проезд затруднен в девяти районах. Сегодня откроем автодорогу Кара-Якупово-Петряево в Чишминском районе и в ближайшие дни освободим проезд по дороге Кармаскалы-Адзитарово и Давлеканово-Толбазы в Давлекановском районе», — сказал Ильдар Юланов.

По словам руководителя компании, на территории Башкирии остаются подтопленными муниципальные дороги, после ухода воды на которых предстоят восстановительные работы.