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16 апреля Пятница

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Молния
Паводок на 15 апреля: уровень р. Белая у г. Уфы 516 см (+35), р. Уфы у п. Шакша 456 см (+23), р. Демы у д. Бочкаревки 455 см (-38)
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Спасатели предупредили о подъеме уровня реки Белой в Уфе до 630 см

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

Спасатели предупредили о подъеме уровня реки Белой в Уфе до 630 см Фото: Валерий Шахов

Жителей столицы Башкирии предупредили о подъеме уровня воды в реке Белой до 630 см. Это произойдет к вечеру пятницы, 16 апреля. В зоне подтопления окажутся 89 придомовых участков и четыре дома на Кооперативной поляне.

«Всего в зоне подтопления или затопления может оказаться 252 человека из них 26 детей. Большая вода может прийти в три СНТ (429 участков, где проживают 13 человек)», — сообщили в пресс-служба МЧС Башкирии.

Также в Уфе прогнозируется перелив дороги в Демском, Кировском и Ленинском районах города. В случае подъема уровня воды в Белой до 680 см затопить может два придомовых участках в микрорайоне Нижегородка, а зоне большой воды окажутся шесть человек.

Напомним, в случае прихода большой воды на участки и дома, уфимцев простя незамедлительно сообщать о случившемся по номеру 112.

 

ИА «Башинформ»

Теги: паводок, уровень Белой
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