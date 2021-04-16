Фото: Валерий Шахов Спасатели предупредили о подъеме уровня реки Белой в Уфе до 630 см Фото: Валерий Шахов

Жителей столицы Башкирии предупредили о подъеме уровня воды в реке Белой до 630 см. Это произойдет к вечеру пятницы, 16 апреля. В зоне подтопления окажутся 89 придомовых участков и четыре дома на Кооперативной поляне.

«Всего в зоне подтопления или затопления может оказаться 252 человека из них 26 детей. Большая вода может прийти в три СНТ (429 участков, где проживают 13 человек)», — сообщили в пресс-служба МЧС Башкирии.

Также в Уфе прогнозируется перелив дороги в Демском, Кировском и Ленинском районах города. В случае подъема уровня воды в Белой до 680 см затопить может два придомовых участках в микрорайоне Нижегородка, а зоне большой воды окажутся шесть человек.

Напомним, в случае прихода большой воды на участки и дома, уфимцев простя незамедлительно сообщать о случившемся по номеру 112.