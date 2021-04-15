В Башкирии пассажиры пригородных поездов могут бесплатно провозить спортивный инвентарь

В целях укрепления физического здоровья и популяризации здорового образа жизни АО «Башкортостанская пригородная пассажирская компания» ввела бесплатный провоз спортивного инвентаря в пригородных поездах.

Без оплаты в пригородных составах можно перевозить велосипеды и самокаты (электросамокаты) с условием размещения их в тамбурах поездов.

Кроме того, в пригородных поездах бесплатно можно перевозить и другой спортинвентарь. Размещать их разрешается на местах, которые предназначены для ручной клади.

Воспользоваться специальным предложением может любой пассажир пригородного поезда, при этом один человек может провозить бесплатно не более одного комплекта спортивного инвентаря.