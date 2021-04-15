В фонд «Наши дети» поступили необычные крупные пожертвования

Благотворительный фонд Наши дети в рамках акции «День заботы» получил от благотворителей крупные суммы пожертвований в размере 777 тысяч 777 рублей и 888 тысяч 888 рублей.

Переводы совершили сотрудники наркологического центра и сетевой компании. Ранее крупнейшее в истории фонда пожертвование в размере 666 тысяч 666 рублей сделал известный российский репер.

«Несмотря на крупные переводы, основную роль в общей сумме играют микропожертвования. Шесть лет назад акция начиналась с пожертвования в 150 рублей – стоимости чашки кофе. А в этом году самые популярные размеры переводов – 300 и 1000 рублей. На первом месте по сумме пожертвований города Новосибирск, Москва, Санкт-Петербург, Уфа и Екатеринбург», сообщили в фонде.

«Я всегда верила и буду продолжать верить в людей. Эта ситуация – очередное тому доказательство. Очень рада, что поступок артиста не только вызвал желание написать колкий комментарий в социальных сетях, но и вдохновил других на помощь детям-сиротам. Цифры – это всего лишь цифры. Намного важнее поступки, которые мы совершаем», – сказала директор фонда «Наши дети» Ольга Власова.

Напомним, что все собранные в рамках акции «День заботы» деньги пойдут на реализацию проекта «Наставничество» в Новосибирске, Екатеринбурге, Уфе, Иванове, Нижнем Новгороде, Иркутске, Кирове, Оренбурге, Чите, Красноярске, Перми, Томске, Калининграде, Рязани и еще шести новых регионах.

«День заботы» – всероссийская акция детского благотворительного фонда «Солнечный город», которая проходит ежегодно в апреле при поддержке коммуникационного агентства «АГТ-Сибирь».