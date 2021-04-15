Фото: ИА «Башинформ», Ольга Муртазина Власти Уфы отобрали подрядчика проекта сохранения Дома Тихониных Фото: ИА «Башинформ», Ольга Муртазина

Контракт на разработка проекта сохранения уфимского объекта культурного наследия «Дом Тихониных» по ул. Коммунистической, 13, получила сибайская компания «Архтамга», предложившая исполнить его с 35-процентым дисконтом за 967 тыс. руб. (при стартовой цене 1,48 млн руб.). По информации издания «Коммерсант-Башкортостан», зауральское архитектурное бюро, предложив наименьшую цену, обошло четырех конкурентов из Уфы, Москвы и Москвоской области. Эскиз по консервации объекта и антиаварийным работам должен быть готов к 12 ноября 2021 года. Также от подрядчика ждут предложений архитектурных решений для будущей реставрации здания.

Сейчас памятник почти полностью разрушен — в апреле прошлого года при сильном ветре обрушилась боковая стена и кровля.

По данным НПЦ по охране и использованию ОКН, кирпичный особняк был построен в 90-х годах 19 века, когда застраивалась западная часть Уфы. Его первым владельцем был пекарь и крендельщик Михаил Тихонин. В 1920-е дом перешел в собственность города и стал коммунальным. Как памятник русского кирпичного стиля, «Дом Тихониных» был выявлен в 1992 году сотрудниками НПЦ. К 2010 году дом расселили, он начал разрушаться.

В 2015 году объект арендовала стерлитамакское НПО «Экспертно-технический центр», затем расторгнувшая договор. Вскоре на площадке за домом уфимский девелопер «СтройТЭК» начал строить многоквартирные дома.

За его сохранение и реставрацию упорно боролись общественники. В 2017-2018 годах в арбитражном и районных горсудах велось пять процессов, связанных с «Домом Тихониных». Активистам удалось добиться, чтобы суд заставил застройщика сделать археологическую экспертизу, оштрафовал компанию на 600 тысяч рублей за несоблюдение охранного режима, разрешил третью экспертизу по ценности объекта (первая, заказанная Башкультнаследием, была положительной, вторая, заказанная застройщиком — отрицательной).

В октябре 2019 года по иску девелопера Арбитражный суд РБ лишил статуса объекта культурного наследия, основываясь на том, что его внесли в реестр «задним числом». Но Башкультнаследие не исключило объект из реестра, поскольку он включался в него на основании приказа Минкультуры России, который «СтройТЭКу» пока не удалось отменить в суде.