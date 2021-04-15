Фото: geliophoto.com Радий Хабиров подписал указ о ежегодном проведении в Уфе Международного форума урбанистики Фото: geliophoto.com

В Уфе будет ежегодно проводиться Международный форум урбанистики «Территория будущего. Взгляд из сердца Евразии». Указ подписан Главой Башкирии Радием Хабировым. Как следует из документа, в текущем году по предложению Минстроя и ЖКХ России форум будет проведен 26-27 августа совместно со Всероссийским форумом «Малые города и исторические поселения». С 2022 года форум будет проводиться 27 сентября.

Основной темой в этом году станет «Ускорение изменений городов», сообщили в оргкомитете. На форуме планируется обсудить трансформацию городской среды, происходящую в 2020-2021 годах.

«Какие процессы были форсированы за последние полтора года? Что замедлилось? Какие элементы городской ткани становятся приоритетными, а какие уходят в прошлое? Какие проекты становятся драйверами изменений? Почему творческая активность горожан выходит на первый план? В связи с чем творческие (креативные) индустрии становятся приоритетом городского развития?» — задаются вопросами идеологи форума.

В числе экспертов форума заявлены — Глава Башкирии Радий Хабиров, вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин, министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, министр экономического развития РФ Максим Решетников, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, министр культуры РФ Ольга Любимова, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, руководитель Ростуризма Зарина Догузова, председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, председатель ВЭБ. РФ Игорь Шувалов, гендиректор ДОМ. РФ Виталий Мутко, гендиректор АСИ Светлана Чупшева, руководитель Центра урбанистики экономического факультета МГУ Сергей Капков. Планируется отдельная секция с мэрами европейских городов.

К работе на форуме будут приглашены известные ведущие — Яна Чурикова, Наиля Аскер-Заде. К Inspiring talk приглашаются голливудские звезды (Леонардо ди Каприо, Том Хэнкс), писатели, экономисты и ученые, среди которых разработчики отечественного препарата против коронавируса.

В ходе форума будут одновременно обсуждаться четыре глобальные темы: «Территории-лидеры», «Управление изменениями», «Города и таланты», «Устойчивое развитие и туризм».