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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

«Ростелеком» и ПФР приглашают пенсионеров участвовать в конкурсе «Спасибо интернету-2021»

партнерский материал
ОБЩЕСТВО

19 апреля 2021 года начнется прием работ на VII Всероссийский конкурс «Спасибо интернету – 2021», организованный ПАО «Ростелеком» и Пенсионным фондом России (ПФР) при поддержке Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК). Конкурс проводится в рамках благотворительного проекта «Азбука интернета».

Участниками конкурса могут стать пользователи интернета старше 50 лет, которые научились работать на компьютере и в сети как самостоятельно, так и на специализированных компьютерных курсах. Номинации конкурса:

  • «Портал gosuslugi.ru: мой опыт»;
  • «Мои интернет-достижения»;
  • «Интернет-предприниматель, интернет — работодатель»;
  • «Моя общественная интернет-инициатива»;
  • «Мой интернет-проект»;
  • «Я — интернет-звезда».

Цели конкурса:

  • повышение доступности государственных электронных услуг, поддержка активного долголетия;
  • содействие в вопросах занятости «молодых пенсионеров»;
  • формирование позитивного общественного мнения о развитии и применении современных телекоммуникационных технологий;
  • определение наиболее актуальных для пенсионеров интернет-ресурсов;
  • выявление наиболее активных регионов, заинтересованных в организации обучения пенсионеров;
  • продвижение обучающего портала «Азбука интернета»﻿.

Конкурсные работы принимаются до 15 октября 2021 года, итоги конкурса планируется подвести не позднее 25 декабря 2021 года.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо подать заявку на сайте www.azbukainterneta.ru/konkurs, приложить конкурсную работу — эссе, написанное по теме одной из номинаций конкурса, а также фотографии. Победителей определят члены конкурсной комиссии, в состав которой вошли представители «Ростелекома», ПФР, Российской ассоциации электронных коммуникаций и Регионального общественного центра интернет-технологий.

Программа «Азбука интернета» и Всероссийский конкурс «Спасибо интернету» набирают всё большую популярность. Так, в 2015 году в нем приняло участие более 2 000 представителей старшего поколения пользователей интернета из 78 регионов Российской Федерации, а также из Республики Армения. Самому старшему участнику было 92 года. Победителем в номинации «Самый активный регион» стал Красноярский край: от пенсионеров этого региона поступило более 10 % работ.

На пятый конкурс «Спасибо интернету – 2019» было подано свыше 4 500 заявок из 79 регионов. 81 % работ подали жители средних и малых городов, а также сельских районов.

Несмотря на все сложности, с которыми пришлось столкнуться в 2020 году, участие в шестом конкурсе приняло на 10 человек больше, чем в 2019 году. Возраст семи принимавших участие в конкурсе превысил 90 лет, а двум самым старшим участникам исполнилось по 97 лет. Самым активным регионом несколько лет подряд признается Республика Татарстан, откуда уже традиционно поступает более 15% конкурсных работ.

Все работы размещены на сайте azbukainterneta.ru в разделе «Конкурсные работы».

 

ИА «Башинформ»

Теги: Ростелеком, ПФР, песионеры, конкурс
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