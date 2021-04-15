Фото: Госкомитет РБ по ЧС | Видео: Госкомитет РБ по ЧС В Башкирии на реке Большой Авзян взорвали ледовый затор Фото: Госкомитет РБ по ЧС | Видео: Госкомитет РБ по ЧС

В Башкирии на реке Большой Авзян днем 15 апреля прогремели взрывы, направленные на ликвидацию ледового затора. В пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС сообщили о том, что сейчас проводится анализ обстановки, по результатам которого будет принято решение о необходимости продолжения взрывных работ.

«Подобные процедуры помогают ликвидировать ледовые заторы на реках и стабилизировать паводковую ситуацию», — пояснили в ведомстве.

Как сообщало агентство «Башинформ», в Белорецком районе Башкирии из-за таяния снега и подъема уровня воды в реке Большой Авзян происходит подтопление придомовых участков. Сообщение о случившемся поступило в Госкомитет РБ по ЧС накануне вечером.

В ночь с 14 на 15 апреля уровень в реке поднялся на 5 см, через насыпь дороги происходит фильтрация воды. Перелива нет.