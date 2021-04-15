Фото: пресс - служба главы Башкортостана Радий Хабиров принял участие в совещании по реализации Национальной социальной инициативы Фото: пресс - служба главы Башкортостана

14 апреля в Москве Глава Башкортостана Радий Хабиров принял участие в семинаре-совещании по подготовке к совместному заседанию президиума Государственного Совета России и Агентства стратегических инициатив (АСИ), которое состоится сегодня, 15 апреля. Руководители регионов, представители федеральных органов власти и эксперты обсудили вопросы, связанные с реализацией Национальной социальной инициативы (НСИ).

Проект НСИ реализует Агентство стратегических инициатив по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина. В число шести пилотных регионов, где в 2020 году апробировали механизмы НСИ, вошли Башкортостан, Калининградская, Кемеровская, Нижегородская, Новгородская и Сахалинская области. В 2021 году Национальную социальную инициативу запустят по всей стране.

НСИ – это комплекс федеральных и региональных мер по улучшению качества жизни людей. Он включает в себя несколько составляющих: определение барьеров при получении госуслуг и их устранение, внедрение и распространение лучших целевых моделей и решений в регионах, изменения в нормативно-правовую базу на федеральном уровне, получение обратной связи от жителей.

Проект охватывает четыре сферы: образование, здравоохранение, социальное обслуживание и трудоустройство. В каждой из них выбрали 10 самых распространённых жизненных ситуаций, с которыми предстоит работать. Например, устроить ребёнка в детский сад, получить амбулаторную или стационарную медпомощь, организовать соцобслуживание для пожилого родственника, получить детское пособие или найти работу через центр занятости.

На семинаре-совещании обсудили доступность и качество услуг в социальной сфере, барьеры и ограничения, а также сам механизм Национальной социальной инициативы и её реализацию в регионах.

«Цель НСИ в том, чтобы поменялась жизнь людей, чтобы для них было удобно, – сказал первый заместитель руководителя администрации Президента России Сергей Кириенко. – Поэтому этот разговор, который предложен Агентством стратегических инициатив, является принципиально важным».

По его словам, перед тем как переходить к решениям, формализующим дальнейшую работу, крайне важно проанализировать конкретный опыт и всё лучшее, что делается в регионах

По итогам совещания сформируют предложения по улучшению процесса предоставления услуг в социальной сфере. Планируется, что после того, как Правительство России доработает целевые модели НСИ, регионы смогут внедрить их у себя с учётом территориальных особенностей.

Справка

В Башкортостане запуск реализации Национальной социальной инициативы состоялся на площадке второго Всероссийского инвестиционного сабантуя «Зауралье» в августе 2020 года.

В рамках апробации механизмов НСИ в республике:

— упростили получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка благодаря цифровизации процесса и эффективному межведомственному взаимодействию;

— улучшили организацию социального обслуживания на дому и начали создание системы долговременного ухода;

— начали выдавать именные сертификаты людям с ограниченными возможностями здоровья на получение технических средств реабилитации. За 2020 год выдали 1 212 таких сертификатов на общую сумму 14 млн рублей из республиканского бюджета;

— выстроили эффективную систему трудоустройства через центры занятости населения;

— создали логистический центр управления оказанием медицинской помощи для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Эту практику эксперты АСИ признали одной из лучших и самых тиражируемых среди регионов.