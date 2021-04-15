Фото: Соцсети Директором года в Башкирии признана руководитель 112 уфимской школы Фото: Соцсети

Руководитель 112 уфимской школы в микрорайоне Черниковка Наталья Юрьевна Перфилова признана директором года школы в Башкирии. По словам компетентных людей, учитель за 13 лет на руководящей должности общеобразовательного учреждения смогла превратить развалившуюся школу с миллионами долгов в образцово-показательную школу будущего.

«Второклассники на персональных планшетах изучают word, одиннадцатиклассники у мультимедийной доски защищают свои проекты. В кабинете ОБЖ аппарат ЭКГ, тонометры, симуляторы, электронный тир. Физика, химия, биология — это новейшие лаборатории для каждого ученика. 3D принтеры, своя школьная типография. Педагоги сплошь учителя года, дети не успевают вернуться из Москвы с олимпиады, как вновь надо туда на конференцию», — рассказала о директоре года школы Алия Тагирова.