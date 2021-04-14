В Уфе журналистов обучат основам самообороны, связанным с профессиональной деятельностью

26 апреля в Уфе, в конгресс-холле «Торатау» пройдет Всероссийская программа Российского Союза боевых искусств и Союза журналистов России «Сила Слова». Начало регистрации участников – в 12.00.

Программа «Сила Слова» направлена на обучение журналистов основам самообороны, связанным с их профессиональной деятельностью. Участниками семинара могут стать действующие журналисты, руководители и специалисты СМИ; студенты профильных вузов и студенты непрофильных вузов, сотрудничающих со СМИ.

«На сегодняшний день обстановка, в которой работникам СМИ приходится выполнять свои профессиональные обязанности, требует от них умения быстро ориентироваться, смело и решительно действовать в любых условиях и при необходимости умело обеспечивать личную безопасность в случае внезапного столкновения с агрессивными действиями граждан, а возможно, и с преступниками как в процессе профессиональной деятельности, так и в быту», — сообщили организаторы мероприятия.

Программа включает в себя:

— личную безопасность на улице и собственной квартире;

— личную безопасность за рулем автомобиля и в общественном транспорте;

— личную безопасность в местах массовых мероприятий;

— личную безопасность при выполнении своих профессиональных обязанностей в замкнутых пространствах (студия);

— приемы самозащиты в различных ситуациях, защитно-атакующие действия в рамках правового поля;

— приемы оказания первой медицинской помощи окружающим и самопомощи.

В этом году проект предусматривает проведение теоретических и практических семинаров в пяти регионах Российской Федерации — Москве, Московской области (Люберцы), Свердловской области (Екатеринбург), Санкт-Петербурге и Республике Башкортостан (Уфа).

Набирается группа в количестве 25-30 человек. При себе иметь документы или редакционное удостоверение. Заявки на участие необходимо выслать на почту СЖ РБ [email protected]