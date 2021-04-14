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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Куюргазинском районе по поручению Главы Башкирии идет капремонт сельской школы

ОБЩЕСТВО
Фото: информотдел администрации Куюргазинского района

Фото: информотдел администрации Куюргазинского района

Средняя школа села Кривле-Илюшкино Куюргазинского района была построена в 1980 году. Ее уникальность состоит в том, что здесь дети обучаются не только русскому языку, но и башкирскому и чувашскому языкам. Педагогами ведется большая работа по сохранению национальных традиций местного населения. Поэтому многие сельчане понимают и свободно разговаривают на трех языках: русском, чувашском, башкирском. С момента постройки школа никогда не видела капитального ремонта.

В мае 2020 года жители села обратились к Главе Башкортостана во время его рабочей поездки в Куюргазинский район с просьбой помочь в ремонте их школы. Тогда Радий Хабиров отметил, что даст поручение министру образования изучить обращение жителей, рассмотреть сметную документацию, и после этого будет приниматься окончательное решение.

А в январе текущего года, благодаря поддержке Правительства республики, в учебном заведении начался капитальный ремонт. Согласно проектно-сметной документации, в школе будут проведены работы по ремонту крыши, помещений (стены, потолки), замене окон, дверей, системы отопления, электропроводки, устройству вентиляции, ремонту входной группы с устройством пандуса.

По словам директора школы Рафиса Гадельшина, вопрос о капитальном ремонте школы стоял уже давно. После проведения торгов подрядная организация «Хорс» приступила к работам

«В школе обучается 47 учеников, из них 22 — из многодетных семей. В здании школы находится детский сад «Солнышко», который посещают 20 детей. В школе работает секция гиревого спорта под руководством тренера-преподавателя Николая Фролова. Воспитанники секции неоднократно занимали призовые места на всероссийских, республиканских, районных соревнованиях. Во время ремонта дети обучаются в Павловской средней школе. Конечно, возникают небольшие трудности с расписанием уроков. Некоторые дети учатся во вторую смену, так как классов не хватает. Слава Богу, с подвозом детей проблем нет, сельсовет всегда рад оказать помощь. Дети с нетерпением ждут окончания ремонта», — отметил директор.
«Я выпускница средней школы села Кривле-Илюшкино. С 1996 года работаю учителем технологии, с 2007 года — завучем по воспитательной работе. С годами крыша начала протекать, стены в коридоре и в спортзале покрылись плесенью, осыпалась штукатурка. Хотя своими силами, каждый год, к новому учебному году проводили косметический ремонт. Мы очень рады, что в этом году в сентябре начнем учиться в светлой обновленной уютной школе. И дети сядут за новые парты. А классы будут оснащены техникой, аппаратурой по новым требованиям ФГОС», — поделилась своим мнением учитель технологии, завуч по воспитательной работе Ольга Федорова.

«В школе учатся трое моих детей. Мы очень рады, что наконец-то начался ремонт. Такие масштабные действия происходят: все обновляется, меняют все на новое. Надеемся, что детям будет комфортно, удобно и радостно учиться в обновленной школе. Мои дети с большим нетерпением ждут, когда снова вернутся в родную школу», — говорит жительница села Жанна Петрова.

«Кривле-Илюшкино — центральное село нашего сельсовета. И капитальный ремонт школы — приятное событие для всего сельского поселения. От имени всех кривлинцев хочу сказать большое спасибо Главе республики Радию Фаритовичу Хабирову, главе администрации района Юлаю Ильясову за оказанное внимание нашей школе, помощь и содействие в ее ремонте. Раз школа обновляется, значит обновляется облик Кривле-Илюшкино и у села есть будущее», — считает глава Кривле-Илюшкинского сельсовета Игорь Ворошилов.

 

ИА «Башинформ»

Теги: Капитальный ремонт сельских школ, поручения Главы Башкортостана
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