Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 77.25 ↓

EUR 91.91 ↑

14 апреля Среда

Уфа   °

Молния
Паводок на 14 апреля: уровень р. Белая у г. Уфы 481 см (+65), р. Уфы у п. Шакша 433 см (+35), р. Демы у д. Бочкаревки 483 см (-15)
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии волонтер спас из зоны подтопления десятки животных, бабушку и детей

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии волонтер спас из зоны подтопления десятки животных, бабушку и детей Фото: ИА «Башинформ»

В конце прошлой недели паводок в Башкирии вступил в активную фазу. Уровень рек начал резко подниматься. К работе подключились не только профессиональные спасатели, но и рядовые селяне. Одним из героев текущего половодья стал 32-летний Леонид Михеев. Мужчина трудится водителем в сельсовете Кармаскалинского района республики.

«Как только я понял, что вода прибывает, начал объезжать деревни Вязовка, Соловьевка, Александровка и предупреждать людей об опасности», — поделился с журналистом агентства «Башинформ» волонтер.

Пятые сутки Леонид Михеев помогает жителям затопленных территорий. Не только подвозит питьевую воду и продукты, но и спасает жизни. Водитель попросил у товарищей обычную резиновую лодку и эвакуировал людей. В частности, мужчина вывез из опасной зоны грудного малыша, детей трех и пяти лет, пожилую женщину.

«Приходится по несколько рейсов делать. Сначала мы едем на тракторе, а уже после, где транспорт не может пройти, пересаживаемся на лодку. Вытаскиваем вещи через окно, людей тоже так приходится эвакуировать», — рассказывает Леонид.

На счету волонтера уже спасенные жизни 13 коз, двух собак, кошки, пяти баранов, троих детей.

Разговор Леонида Михеева с корреспондентом агентства «Башинформ» прервался очень символично.

«Извините, мне дальше надо людям воду развозить...»

 

ИА «Башинформ»

Теги: волонтер, паводок, спасение
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Жительница Башкирии, потерявшая ребенка в роддоме: «Дело пытаются замять»
Жительница Салавата — хореограф Алена Лаврикова — придала огласке историю гибели своего не рожденного сына. Как информировало агентство «Башинформ», этим
Каждая шестая бизнес-карта Сбера в Республике Башкортостан открыта без пластика
Башкирское отделение Сбербанка выдало предпринимателям и юридическим лицам республики более 27 тысяч бизнес-карт. Каждая шестая карта была оформлена клие
В Башкирии прогнозируется аномально жаркая погода
Госкомитет Башкирии по ЧС предупреждает жителей республики об аномальной жаре. По данным ведомства, 13 апреля местами по республике сохранится аномально
В Башкирии двое маленьких братьев чудом выжили при серьезном ДТП
Двухлетний и четырехлетний мальчики чудом выжили после опрокидывания автомобиля. Как сообщили в региональной ГИБДД, 12 апреля два маленьких брата вместе
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть