Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии волонтер спас из зоны подтопления десятки животных, бабушку и детей Фото: ИА «Башинформ»

В конце прошлой недели паводок в Башкирии вступил в активную фазу. Уровень рек начал резко подниматься. К работе подключились не только профессиональные спасатели, но и рядовые селяне. Одним из героев текущего половодья стал 32-летний Леонид Михеев. Мужчина трудится водителем в сельсовете Кармаскалинского района республики.

«Как только я понял, что вода прибывает, начал объезжать деревни Вязовка, Соловьевка, Александровка и предупреждать людей об опасности», — поделился с журналистом агентства «Башинформ» волонтер.

Пятые сутки Леонид Михеев помогает жителям затопленных территорий. Не только подвозит питьевую воду и продукты, но и спасает жизни. Водитель попросил у товарищей обычную резиновую лодку и эвакуировал людей. В частности, мужчина вывез из опасной зоны грудного малыша, детей трех и пяти лет, пожилую женщину.

«Приходится по несколько рейсов делать. Сначала мы едем на тракторе, а уже после, где транспорт не может пройти, пересаживаемся на лодку. Вытаскиваем вещи через окно, людей тоже так приходится эвакуировать», — рассказывает Леонид.

На счету волонтера уже спасенные жизни 13 коз, двух собак, кошки, пяти баранов, троих детей.

Разговор Леонида Михеева с корреспондентом агентства «Башинформ» прервался очень символично.

«Извините, мне дальше надо людям воду развозить...»