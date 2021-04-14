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Евразийский НОЦ позволит вузам Башкирии безболезненно пережить сокращение бюджетных мест

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс - служба главы Башкортостана

Евразийский НОЦ позволит вузам Башкирии безболезненно пережить сокращение бюджетных мест Фото: пресс - служба главы Башкортостана

Мощный импульс развитию вузов республики в целом и аграрного университета — в частности придал проект создания в Башкортостане Евразийского научно-образовательного центра (НОЦ) мирового уровня, отметил на выездном заседании «Сельского часа» ректор БГАУ Ильдар Габитов.

«Мы ясно увидели научно-производственные перспективы вуза в едином конгломерате высшей школы республики. Экология, зелёные технологии, энергосбережение, селекция и генетика – вот ключевые точки для нашего дальнейшего роста», — сказал ректор.

По словам Ильдара Габитова, объединение вузов под крышей Евразийского НОЦ позволит в будущем безболезненно пережить сокращение контрольных цифр приёма. Так, за последние пять лет количество бюджетных мест в БГАУ снизилось с 5 000 до 3 000.

Для повышения качества знаний абитуриентов аграрный университет открывает специализированные классы в сельских школах, чтобы с детства прививать сельскохозяйственные навыки. Вуз тесно сотрудничает с ведущими агрохолдингами республики, которые заинтересованы в будущих высококвалифицированных специалистах. Каждый год студенческий отряд БГАУ «Колос» отправляет в поля и на фермы более тысячи студентов, многие из которых в дальнейшем остаются работать на этих сельхозпредприятиях.

Радий Хабиров поручил республиканским Минсельхозу и Минобрнауки скоординировать работу по подготовке кадров для нужд агропрома.

Синергетический эффект от кооперации вузов в рамках Евразийского НОЦ отметил ректор Уфимского государственного нефтяного технического университета Олег Баулин.

«Студенты УГНТУ и БГАУ могут свободно пользоваться библиотеками и лабораториями обоих университетов, БГАУ помогает нам с местами в общежитиях. Начинаем практическую реализацию совместных научных разработок, в частности, технологий производства беспилотников для авиапатрулирования лесов», — отметил Олег Баулин.
В качестве эксперимента ректор УГНТУ предложил взять в партнёрство одно из профтехучилищ республики, чтобы использовать потенциал вуза для повышения качества образования и открытия новых учебных дисциплин. Глава республики поддержал предложение и поручил Минобрнауки РБ организовать эту работу.

 

Азат Гиззатуллин

Теги: Сельский час, Евразийский НОЦ
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