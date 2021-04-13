Фото: ИА «Башинформ» В Красноусольске пройдет Форум национальных СМИ «Медиайыйын» Фото: ИА «Башинформ»

16-17 апреля в Красноусольске пройдет Форум национальных СМИ «Медиайыйын». Как сообщает пресс-служба исполкома Всемирного курултая башкир, в программе форума запланирована работа нескольких секций, участие в которых примут главные редактора и журналисты национальных республиканских, районных печатных и электронных СМИ.

Цель форума — поддержка печатных и электронных средств массовой информации на языках народов РБ как важнейшего инструмента сохранения самобытности народов республики, укрепления согласия в обществе. Задачи форума — обмен опытом среди национальных СМИ; выявление новых форм работы и общих проблем, определение путей их развития; стимулирование представителей национальных СМИ к дальнейшему профессиональному росту.

«Мы вышли с инициативой провести форум национальных СМИ, потому что считаем, что в деле сохранения и развития родных языков национальные средства массовой информации играют одну из ключевых ролей. И, конечно, сегодня важно понимать, как они чувствуют себя в современных рыночных условиях, какие они ждут меры поддержки от государства, как они сами в этих условиях выходят в интернет-среду, наращивают аудиторию за счет своих социальных сетей, какие видят новые перспективы», — сообщила председатель Президиума МСОО Всемирный курултай башкир Эльвира Аиткулова.