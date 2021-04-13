В Башкирии рыбаки причинили государству ущерб: приставы конфисковали две лодки

В Белорецком районе Башкирии приставы конфисковали у местных рыбаков две надувные резиновые лодки.

Как сообщает пресс-служба УФССП, преступление было совершено неподалеку от села Сосновка и села Тирлянский на реке Белой. Рыбаки, используя две надувные лодки и лесковые сети, ловили рыбу.

«Из-за применения запрещенных законодательством таких орудий лова, государству был нанесен материальный ущерб. Суд обязал конфисковать две надувные лодки с целью их дальнейшего уничтожения. Исполнение постановлений суда в части конфискации орудий совершения преступления и предмета административного правонарушения поступило к сотрудникам Белорецкого межрайонного отделения УФССП России по Республике Башкортостан. Судебные приставы составили акты об изъятии и передаче одноместной и двухместной надувных лодок в территориальное управление Росимущества на уничтожение», — пояснили в ведомстве.