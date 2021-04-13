В УГАТУ открыта регистрация на День открытых дверей и Олимпиаду на кубок ректора

Сразу два значимых мероприятия состоятся в Уфимском государственном авиационном техническом университете в апреле. В вузе пройдет День открытых дверей и Олимпиада на кубок ректора УГАТУ.

Традиционный День открытых дверей для будущих абитуриентов и их родителей состоится в офлайн формате. Мероприятие пройдет 17 апреля в 12.00 по адресу: г. Уфа, ул. Карла Маркса 12, корпус 9 (вход со стороны Гостиного двора).

Организаторы сообщают, что количество мест ограничено, вход будет организован только по списку зарегистрированных. Зарегистрироваться можно по ссылке http://gougatu.tilda.ws/?utm_source=bashinform&utm_medium=news.

В рамках Дня открытых дверей все желающие смогут получить подробную информацию о поступлении и обучении в университете, правилах приема 2021 года, а также задать все интересующие вопросы. В программе мероприятия:

1. Информация об особенностях приёма в 2021 году

2. Презентация факультетов и институтов

3. Информация о количестве бюджетных мест

4. Стипендии, гранты и зарубежные стажировки

5. Экскурсии по лабораториям университета

6. Ответы на вопросы

Спикерами станут Сергей Новиков, ректор УГАТУ, Алексей Елизарьев, проректор по учебной работе. Кроме того, выступят Радик Калимуллин, ответственный секретарь приемной комиссии УГАТУ и деканы факультетов и директора институтов.

Помимо этого, для тех, кто хочет получить приоритет при поступлении, университет организовал специальное мероприятие – Открытую Олимпиаду на кубок ректора УГАТУ. Олимпиада пройдет в дистанционном формате по информатике, математике, обществознанию и физике с 19 по 22 апреля.

Победители и призеры олимпиады получают приоритет при поступлении в случае наличия одинаковых баллов у поступающих, — рассказали в пресс-службе УГАТУ.

Желающим принять участие в олимпиаде необходимо зарегистрироваться на сайте Приёмной комиссии вуза и заполнить анкету, где указать свои данные: ФИО, место жительства, e-mail, номер моб. телефона (для экстренной связи), учебное заведение, предмет, ФИО учителя по предмету и согласие на обработку персональных данных.

Зарегистрироваться на Открытую Олимпиаду на кубок ректора УГАТУ можно по ссылке https://ugatu.su/events/get/76/.