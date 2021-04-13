Фото: Госкомитет РБ по ЧС | Видео: пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС В Уфе вода в реке Уршак перелилась через дамбу Фото: Госкомитет РБ по ЧС | Видео: пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС

В Кировском районе Уфы, в деревне Искино наблюдается активное таяние снега, а также подъем уровня воды в реке Уршак. Это привело к росту уровня воды в реке, с последующим ее переливом через дамбу в озеро. Сообщение о случившемся поступило в «Систему-112» 13 апреля.

«Единственная дорога, через которую жители могли бы выехать из населенного пункта, оказалась под водой. Для оказания помощи населению оперативно выехали спасатели Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям, Управления гражданской защиты Уфы и представители администрации города», — проинформировали в Госкомитете РБ по ЧС.

Сейчас экстренные службы производят сбор и анализ информации о подтопляемых территориях. Сотрудники УГЗ Уфы организовали перевозку населения.

По данным спасателей, угрозы населению нет, подтопление домов отсутствует.