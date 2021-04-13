Фото: ГИБДД Уфы В Уфе названы места концентрации ДТП с участием детей Фото: ГИБДД Уфы

В столице Башкирии в 2020 году произошло 175 ДТП с участием детей до 16 лет. В них пострадало 178 несовершеннолетних, сообщил заместитель начальника ОГИБДД Управления МВД республики Руслан Исламутдинов.

По словам правоохранителя, за первый квартал текущего года количество автоаварий с детьми существенно возросло. Госавтоинспекторы зарегистрировали 40 ДТП, что на 33 случая больше, чем в прошлом году. Пострадали 40 несовершеннолетних.

Самыми проблемными участками в столице названы перекрестки улиц: Жукова — Гагарина, Жукова — Бикбая, Комсомольская — бульвар Саид-Галиева, Гагарина — Рыльского. Здесь дорожные полицейские зарегистрировали более двух аварий.

«Четыре ДТП в 2020 году произошли около школ: два в Демском районе, по одному в Орджоникидзевском и Кировском», — сообщил Руслан Исламутдинов.

Уфимская администрация намерена увеличить количество пешеходных переходов и ограждений, чтобы сократить количество автоаварий с пострадавшими детьми.