В Уфе молодежь в честь Дня космонавтики выстроилась в цифру 60













В Уфе 60-летие первого полета человека в космос отметили флешмобом. Представители молодежных объединений, восьмиклассники лицея №96, члены и сторонники «Единой России», а также молодогвардейцы выстроились в цифру 60 на площадке этнопарка «Ватан» возле конгресс-холла «Торатау».

«Наша акция организована с целью развития у молодежи чувства патриотизма, сопричастности с судьбой своей страны», — прокомментировала советник руководителя регионального отделения «Единой России», руководитель Молодежной палаты при Госсобрании РБ Зарина Газизова.

Также при поддержке партии в этот день Молодежная палата при Госсобрании РБ организовала для детей из многодетных семей Октябрьского района Уфы поход в Планетарий. От экскурсовода дети узнали о космосе, устройстве Солнечной системы, посмотрели, как выглядит настоящий метеорит. Затем состоялся показ фильма, посвященный первому полету человека в космос.

Напомним, 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин на корабле «Восток-1» стартовал с космодрома «Байконур» и впервые в мире совершил орбитальный облет планеты Земля. Полет в околоземном космическом пространстве продлился 1 час и 48 минут. Спустя год данная дата была установлена как День космонавтики, а 7 апреля 2011 года на специальном пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН была принята резолюция, официально провозгласившая 12 апреля Международным днем полета человека в космос.